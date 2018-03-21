МИД Польши отреагировало на угрозы ЕС относительно санкций

Глава МИД Польши обвинил Европейский Союз в «двойных стандартах» в своем отношении к государствам-членам блока после того, как Брюссель пригрозил Варшаве суровыми мерами за противоречивую судебную реформу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Такое заявление глава МИД Польши сделал на следующий день после того, как Брюссель отклонил защиту Варшавы по своей судебной реформе, которая, по мнению критиков, угрожает демократии.

ЕС пригрозил принять карательные меры, которые могут включать даже лишение права голоса Польши, если Варшава не отменит законодательство, ужесточающее государственный контроль над судебной системой.

«Ничто так не вредит идее европейской интеграции больше, чем фактическое неравенство государств-членов перед законом, использование двойных стандартов и уход Еврокомиссии от своей роли как объективного охранника договоров, чтобы они не стали орудием в руках некоторых государств», – заявил Чапутович в парламенте.

Напомним, в декабре Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

В Евросоюзе обсуждают возможность добиться корректировки курса Польши путем ограничения выделения средств ЕС.

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не пойдет ни на какие уступки в споре с Евросоюзом по поводу судебной реформы в стране.

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