Меркель: Установление мира на Донбассе будет одной из задач нового немецкого правительства

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в течение следующих 4 лет будет работа по установлению мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Украиной», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она «была бы рада», если бы не надо было называть Россию из парламентской трибуны, «но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой».

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