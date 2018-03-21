Луценко, уволив Холодницкого, уничтожает конкурента и перебирает все дела НАБУ, – РПР

По предварительным данным, более месяца назад сотрудники НАБУ обратились к ГПУ относительно установки «прослушки» в кабинете Холодницкого. И это было реализовано. Однозначно, подчиненные Луценко не просто так решили стать «хорошими дядями» и помогают подчиненным Сытника. Несмотря на незаурядный опыт политических баталий у руководителя Генпрокуратуры, можно спрогнозировать, что после освобождения Холодницкого он попробует прибрать к рукам процессуальное руководство дел НАБУ. Также решает вторую проблему – уничтожает главного конкурента, которого в западных кругах рассматривали на должность нового Генпрокурора. А, следовательно, значительно поднимает свой вес перед следующими выборами.

Об этом в блоге на «Украинской правде» пишет главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов. Подаем блог в полном объеме:

Эта неделя началась с необычной, даже для украинских реалий, ситуации – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий собрался в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Однако сразу поступила противоположная информация, что новые ключевые антикоррупционные органы – НАБУ и САП – начали настоящую охоту друг на друга. В кабинете Холодницкого тайно установили записывающую аппаратуру. Безусловно, их уже длительное время не связывают теплые отношения, но такого обострения еще не наблюдалось.

Как это не странно звучит, но Бюро начали подыгрывать давние конкуренты Артема Сытника из Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры (неофициально – «департамент Кононенко-Грановского»), возглавляемого Владимиром Гуцуляком. Именно они процессуально направляют производство, открытое в рамках слежения за Холодницким.

И здесь трудно не вспомнить, как детективы НАБУ имели физическое столкновение с сотрудниками этого Департамента, а сейчас – они вместе «отрабатывают» Холодницкого. Как утверждал премьер-министр Великобритании Генри Пальмерапон: «У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы». Именно так сейчас действуют подчиненные Сытника, сотрудничая с одиозным департаментом ГПУ. Интерес в избавлении от Холодницкого стоит выше, чем продолжать борьбу с подчиненными Луценко.

По предварительным данным, более месяца назад сотрудники НАБУ обратились к Гуцуляку по установке «прослушки» в кабинете Холодницкого. И это было реализовано. Однако, по предварительным данным, чего-то «криминально»-окрашенного Назар Иванович не наговорил. Потому дисциплинарная ответственность и, как максимум, увольнение с должности.

Тем не менее, сейчас Сытник и Луценко «играют» против Холодницкого, который по нашей информации нашел прослушивающую аппаратуру на аквариуме с рыбками. Назара Ивановича этот факт должен не только изрядно смутить, но и подвести к мысли, что стоит полностью переключиться на работу в Федерации футбола Украины, где он занимает должность вице-президента, или даже заняться преподаванием в одном из отечественных ВУЗов.

И здесь хотел бы отметить ключевое, к чему подводил несколькими предыдущими абзацами.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса, вышеуказанное дело в отношении руководителя САП должно было бы расследовать созданное Государственное бюро расследований, которое сейчас в процессе формирования центрального аппарата и отбора руководителей соответствующих управлений и обособленных территориальных подразделений. Около 18 месяцев политически ангажированная (внешняя) конкурсная комиссия не могла избрать руководство ГБР. Сейчас официально работают директор (Роман Труба) и двое заместителей (Ольга Варченко и Александр Буряк), а также – патронатная служба.

И чем дольше будет запускаться ГБР, тем чаще мы будем наблюдать, как ГПУ продолжает «игрища» вокруг работы других органов правопорядка. Не думаю, что подчиненные Луценко просто так решили стать «хорошими дядями» и помогают подчиненным Сытника. Учитывая незаурядный опыт политических баталий руководителя Генпрокуратуры, можно спрогнозировать, что после увольнения Луценко попробует прибрать к рукам процессуальное руководство дел НАБУ.

Конечно, по факту отсутствия (увольнения) Холодницкого, в соответствии с пунктом 2.4 Положения о САП, обязанности руководителя по общей организации деятельности исполняет первый заместитель – Максим Грищук. Поговаривают, что у него вполне стабильные взаимоотношения с Сытником. Но есть одно но – проведение конкурса на должность Холодницкого. Это может продлиться от нескольких месяцев до полугода. И здесь позиция представителей Генпрокуратуры кардинально отличается – на период отсутствия Холодницького процессуально руководство отойдет непосредственно к Луценко, который давно мечтал «с головой окунуться» в джунгли расследований НАБУ.

Для подтверждения описанного выше сценария можно просмотреть пункт 1.4 Регламента ГПУ, где указано, что распределение служебных обязанностей между руководством этой структуры и взаимозаменяемость определяются приказом Генерального прокурора. Именно этим и попытаются воспользоваться в Луценко.

Именно поэтому скорейший и максимально прозрачный запуск Государственного бюро расследований снова предстает как важный этап в формировании полноценной системы органов правопорядка. И роль и позиция общественности здесь должна сыграть не последнюю роль.

А еще, как утверждают источники «Украинской правды», уволив Холодницкого, Луценко еще на взлете сбивает вероятного конкурента:

«Холодницкий несколько месяцев окучивал американцев, предлагая себя на пост генпрокурора. Вот и поплатился», – рассказал один из собеседников в БПП.

Хотя в окружении самого руководителя САП эту информацию называют абсолютной ложью.

«Холодницкий даже пьяный никогда такого не говорил. Это абсолютная ложь», – заверил источник в Антикоррупционные прокуратуре.

Также журналисты УП утверждают, что по состоянию на сейчас, как убеждают в САП, Холодницкий заявление еще не написал. Сначала он планирует посетить с рабочим визитом Брюссель, где в эти же дни будет находиться директор НАБУ Артем Сытник, а тогда примет решение.

В любом случае, шансов, что в САП сохранится старый руководитель, немного: или по дисциплинарной делом, или по собственному желанию Холодницкий, скорее всего, освободит место.

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