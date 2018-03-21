Лавров надеется, что Токио прояснит у Лондона детали «дела Скрипаля»

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно выразил надежду, что Токио удастся в контактах с Лондоном установить детали инцидента с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Под занавес наших переговоров господин Таро Коно коснулся темы того, что происходит сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью. Господин Коно сказал, что в этой истории самое важное разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились, рассказали о наших пока еще тщетных усилиях получить разъяснения фактов от наших британских коллег», – заявил Лавров после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Лавров добавил, что российская сторона выразила «надежду, что наши японские друзья в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта».

«Первый – где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй – официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование займет еще месяца, то почему вердикт британское правительство вынесло уже, не дожидаясь судебного решения. Поскольку Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеемся, что, возможно, японские друзья смогут получить все-таки ответ», – пояснил Лавров.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипаля веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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