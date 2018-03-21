Климкин: с 1 сентября в Украине начнется Год французского языка

В Украине 1 сентября стартует Год французского языка.

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

«С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине. После паузы выступал на французском перед послами стран Международной организации франкофонии - еще не все навыки потерял, послезавтра потренируюсь с французским коллегой. Если же серьезно, то больше Франции и французского языка у нас – это супер», – отметил Климкин.

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