среда, 21 марта, 2018, 19:50 Общество
Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины
Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновила, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 21 марта, – сообщает Общественное.
Размер премии имени Чорновила за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тысяч до 20 тысяч гривен.
Премию Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.
Премию имени Леси Украинки за произведения для детей – с 10 до 20 тысяч гривен.
Премию Максима Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тысяч до 20 тысяч гривен.
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