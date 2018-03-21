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среда, 21 марта, 2018, 19:50 Общество
Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновила, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 21 марта, – сообщает Общественное.

Размер премии имени Чорновила за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тысяч до 20 тысяч гривен.

Премию Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.

Премию имени Леси Украинки за произведения для детей – с 10 до 20 тысяч гривен.

Премию Максима Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тысяч до 20 тысяч гривен.
кабинет министровпремии
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2018-03-21 20:47 :03