Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновила, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 21 марта, – сообщает Общественное.

Размер премии имени Чорновила за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тысяч до 20 тысяч гривен.

Премию Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.

Премию имени Леси Украинки за произведения для детей – с 10 до 20 тысяч гривен.

Премию Максима Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тысяч до 20 тысяч гривен.

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