Ходорковский: Если Путин решит меня убить, этому не помогут никакие меры безопасности

Михаил Ходорковский считает, что «никакие меры безопасности» не помогут в случае, если Путин решит его убить.

Российский олигарх Михаил Ходорковский заявил, что решил не нанимать личных охранников в Лондоне, Великобритания. По его мнению, если российский президент захочет, чтобы он умер, «этому не помогут никакие меры безопасности», – информирует издание The Guardian.

Он считает, что отравление Сергея Скрипаля было ярким примером мести спецслужб. Также Ходорковский убежден, что смерть бывшего генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова не связана с отравлением в Солсбери.

«В советские времена в спецслужбах было немного шпионов-перебежчиков впоследствии их количество начало расти, и теперь их уничтожают. Это следует воспринимать как очень четкое сообщение: вы не сможете скрыться от спецслужб», – сказал он.

Ходорковский, который был самым богатым человеком в России, когда возглавлял крупнейшую нефтяную компанию страны, Юкос, провел 10 лет в тюрьме по обвинениям в налоговых преступлениях и мошенничестве, которые большинство наблюдателей считали политически мотивированными. В 2013 году он был помилован Путиным, однако этот жест не следует воспринимать как жест доброй воли, ведь он был направлен на улучшение имиджа России перед Зимней Олимпиадой 2014 года.

«Я – известный оппонент Путина, и он имеет сильное отвращение ко мне, но со мной совсем другая история», – сказал Ходорковский во время брифинга в лондонском штабе Фонда «Открытая Россия», демократической организации, которую он создал после освобождения из тюрьмы.

Ему было «полуофициально» сообщено о том, что он находился в предварительном черном списке Кремля, в который также входил Борис Немцов, лидер оппозиции, убитый в 2015 году. «Я больше волновался тогда, когда убили Немцова, однако после разыгрался огромный скандал вокруг этого и список был аннулирован», – сказал он.

Он выразил озабоченность тем, что британские политики не отнеслись к нападению на Скрипаля как к криминальному акту коррумпированного внутреннего круга Путина, а вместо того, рассматривают его, как покушение, санкционированное российским правительством.

«Российское правительство не участвует в этом. Правительство состоит из должностных лиц, которые занимаются обычными официальными делами, и единственное, в чем вы можете их обвинить, – это то, что время от времени они берут взятки», – сказал он. «Однако существует четкая разница между властью и Путиным. Все это работа Путинского окружения. Учитывая то, что речь идет не о России или российской власти, а об уголовной группе внутри страны, с ней надо бороться методами, которые применяют против криминальных банд».

Он сказал, что правительство Великобритании должно признать, что это касается «организованной преступной группы», поэтому нужно сначала выяснить, кто входит в эту группу и принять меры против них. «Есть много инструментов для борьбы с грязными деньгами и коррумпированными политиками. Все это нужно исследовать. Вы не должны бороться с 146 млн человек».

Отвечая на вопрос о том, была ли атака в Солсбери сознательно устроена накануне президентских выборов в воскресенье для того, чтобы повлиять на российское общественное мнение, Ходорковский, колеблясь, сказал: «Не преувеличивайте значение этого события для российского электората. Никто в России понятия не имеет, кто такой Скрипаль, кроме узкого круга людей, работающих в спецслужбах. Для всех остальных это выглядит так: Великобритания угрожает России. Это все».

Ходорковскому пришлось стать экспертом в области нервно-паралитических агентов после того, как его заместителя в Фонде «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзу дважды пытались отравить неизвестными веществами. «Мы общались с российскими врачами, британскими, американскими, израильскими. Все они сказали, что существует огромное количество веществ, которые можно обнаружить только в первые несколько часов отравления», – сказал он, намекая на то, что решение использовать «Новичок», след которого можно проследить долгое время, против Скрипаля, можно интерпретировать как желание послать четкое сообщение или как «глупость».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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