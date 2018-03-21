live
Aнонси
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
21 марта, среда
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
22 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 марта, 2018, 0:57 Мир
Главу Cambridge Analytica отстранили от работы из-за скандала с Facebook

Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы за обвинение в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

Об этом говорится на сайте компании, – сообщает Украинская правда.

«Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановила работу генерального директора Александра Никса до полного независимого расследования», – говорится в сообщении совета директоров компании.

В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой в Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.

Как известно, 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, отснятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и что именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

Кроме того СМИ обнаружили, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.Эту информацию использовали для создания эффективной политической рекламы в сети
FacebookскандалCambridge Analytica
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-21 03:48 :55