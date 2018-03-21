Главу Cambridge Analytica отстранили от работы из-за скандала с Facebook

Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы за обвинение в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.
Об этом говорится на сайте компании, – сообщает Украинская правда.
«Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановила работу генерального директора Александра Никса до полного независимого расследования», – говорится в сообщении совета директоров компании.
В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой в Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.
В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.
Как известно, 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, отснятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и что именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.Кроме того СМИ обнаружили, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.Эту информацию использовали для создания эффективной политической рекламы в сети