Главу Cambridge Analytica отстранили от работы из-за скандала с Facebook

Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы за обвинение в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

Об этом говорится на сайте компании, – сообщает Украинская правда.

«Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановила работу генерального директора Александра Никса до полного независимого расследования», – говорится в сообщении совета директоров компании.

В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой в Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.

Как известно, 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, отснятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и что именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.