Генпродюсер телеканала ZIK: В Украине журналисты научились бороться за свою свободу

Сегодня в стране журналисты научились бороться за свободу слова. Попытки цензурировать СМИ опускает до нуля рейтинги действительной власти.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

«Как вы знаете, я сегодня в командировке, меня нет в Украине. Как раз общалась с западными дипломатами, говорила о свободе слова, передавала наше письмо от ZIK им и говорила о том, что происходит внутри страны. И вот как раз сегодня такие новости. Сегодня в стране ситуация, когда журналисты, как мне кажется, научились бороться за свою свободу, за свободу слова», – отметила генеральный продюсер телеканала ZIK.

По ее словам, сейчас в мире такая ситуация, когда нельзя цензурировать ни одно СМИ, цензура невозможна.

«Попытки цензурировать СМИ опускает до нуля рейтинги власти или тех людей, которые пытаются соревноваться с журналистами. Поэтому я думаю, что те люди, которые занимаются такими вещами, должны подумать о том, что сегодня XXI век и невозможно закрыть ничего. Возможно только открыть дискуссию и говорить о нашем общем будущем», – убеждена Влащенко.

Также в ответ на вопрос ведущего, она связывает события вокруг телеканала с предыдущими эпизодами давления на телеканал, госпожа Влащенко сказала, что это все продолжение одной и той же политики власти.

«Можно захватить телеканал, технику, можно забрать сервера, но дело в том, что в стране осталось не так много самостоятельных СМИ, которые исповедуют совершенно свободную политику. Власть должна подумать, что такие СМИ должны быть, если их совсем не будет, то это будет не только конец свободы слова в стране, а конец такой политики, мне кажется», – считает журналистка.

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