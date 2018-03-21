Есть только два телеканала, с которыми власть не сумела договориться, – Давид Сакварелидзе

У Президента Петра Порошенко началось обострение страха и он хочет любыми методами «прикрыть» все нелояльные к нему телеканалы. Таких в стране только два, с другими он может договориться.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016) Давид Сакварелидзе.

«Я человек, который сам поедет завтра на суд, я также объект политического преследования и расправы как и вы. У Президента началось обострение страха и он видимо будет сейчас пытаться любыми авторитарными методами «прикрыть» все альтернативные, не лояльные к нему телеканалы. Таких в стране только два, с другими он более менее договаривается», – отметил экс-заместитель генерального прокурора.

По его словам, по последним социологическим исследования Петр Алексеевич понимает, что он не выиграет президентские выборы и на волне этого начались притеснения СМИ, которые правдиво освещают события.

«Мы видели как несколько месяцев назад какие-то псевдопатриоты в масках ворвались на один из телеканалов и пытались блокировать работу. Теперь думают повторить аналогичные события и с вашим телеканалом. Эта паранойя грозит очень большими последствиями для Петра Алексеевича. Ибо не мне вас учить, что ваши рейтинги вырастут в несколько раз и у вас будет огромная поддержка людей, потому что ваш канал один из не многих который сегодня показывает правду и разбивает монополию Порошенко на другие на других телеканалах», – сказал Сакварелидзе.

Господин Сакварелидзе добавляет, что такие наезды на СМИ будут продолжаться и они ожидаемы с приближением выборов, если статистика не будет в пользу Порошенко. Он посоветовал в таких случаях призывать общественность и коллег на поддержку.

«Надо задействовать дипломатический корпус. Думаю многие послы придут и поддержат вас. Мы будем с вами, мы вас не отдадим, потому что для здоровых оппозиционных сил нет большого информационного ресурса чтобы донести свое видение», – констатировал политик.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.