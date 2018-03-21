Детективы НАБУ подозревают судью из Луцка в злоупотреблении влиянием за взятку в $500

Детективы НАБУ сообщили судьи Луцкого горрайонного суда о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»). Сообщение о подозрении подписанное заместителем Генерального прокурора – руководителем САП Назаром Холодницким.

Как выяснило следствие, судья за денежное вознаграждение в объеме 500 долларов пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой. Последний, на выполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя.

По данным следствия, 15 марта судья сообщил о необходимости передачи предмета неправомерной выгоды третьему лицу, которым оказался адвокат.

Детективы НАБУ проверяют возможную причастность других служителей Фемиды к совершению этого преступления.

Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.

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