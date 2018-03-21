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среда, 21 марта, 2018, 13:58 Спорт
Боксер Александр Гвоздик: Я обязан внести коррективы, обязан стать лучше

Украинский боксер Александр Гвоздик (на фото) считает, что неправильно подготовился к титульному поединку с французом Мехди Амаром в Нью-Йорке.

Результат пошуку зображень за запитом "картинки Олександр Гвоздик"

В минувшую субботу, 17 марта, в Нью-Йорке (США) на малой сцене спорткомплекса Madison Square Garden украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в весе до 79,4 кг, одержав победу единогласным судейским решением над французом Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО).

Несмотря на победу, выступление украинца нельзя назвать ярким или запоминающимся. Впрочем, в интервью vRinge, Александр Гвоздик и сам отметил, что крайне разочарован уровнем продемонстрированного шоу.

«Думаю, это был худший бой в моей профессиональной карьере. Даже не знаю, что произошло. Подготовка была на уровне, чувствовал себя прекрасно. Понимаю, все сказанное будет звучать как оправдание. В тренировочном лагере работал на полные обороты. Но важно не только то, как ты работаешь. Важно еще и то, над чем ты работаешь и к чему готовишься. Пожалуй, в подготовке были допущены ошибки. Это был поединок, в котором чемпион показал свой худший перфоманс, а аутсайдер – наоборот, провел лучший бой в карьере. Хочу отдать должное Амару. Он действительно отлично подготовился и сделал бой конкурентным. Хотя предполагалось, что поединок конкурентным не будет.

Я прошел отличный лагерь. Но все решают мелкие детали. Я просто работал не над тем, над чем стоило работать. Даже не знаю, как такое произошло. Но и в этом есть некий позитив. Если бы бой завершился ранним нокаутом, я бы так и не узнал, что еще очень над многим надо поработать. В моей защите куча пробелов, да и в атаке кое-что надо исправить. Нужно быть реалистом. Нужно понимать, что с таким боксом ловить в ринге против того же (чемпиона WBC) Адониса Стивенсона абсолютно нечего. Все завершится для меня очень рано и очень печально. Я обязан внести коррективы, обязан стать лучшим», – цитирует Александра Гвоздика vringe.com.

 
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2018-03-21 14:40 :59