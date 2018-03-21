Бывшим силовикам начали выплату повышенных пенсий, – Рева

В Украине начаты выплаты повышенных пенсий бывшим работникам силовых органов.

Об этом во время заседания Правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, – информирует «Правительственный портал».

По его словам, одним из главных направлений продолжения реформ в области пенсионного обеспечения является пересмотр размеров пенсий людям, которые много лет честно служили Украине в различных силовых органах, которых на сегодня 12, и которым страна должна отблагодарить.

«Принятие Правительством 21 февраля постановления №103 предоставило возможность начать первый этап перерасчета пенсий нашим силовикам. Это было сделано с учетом того, что с 1 марта 2018 года было введено в действие в полном объеме постановление Правительства №704, согласно которого должностные оклады силовиков (кроме национальной полиции) увеличились более чем в четыре раза», – отметил министр.

Он также подробно рассказал о порядке повышения размера пенсий: «Военнослужащим и некоторым другим лицам, перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года, а именно: оклада по должности, воинскому или специальному званию и надбавкой за выслугу лет. Выплата этих пенсий будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2018 года в следующих размерах: с 1 января 2018 года 50 процентов суммы повышения (не менее чем 1500 грн в среднем), с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 75 процентов от суммы повышения (еще примерно 750 грн в среднем), и с 1 января 2020 года 100 процентов суммы повышения (в среднем еще 750 грн до этой суммы)».

Для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года.

«Новый размер пенсий бывшие работники милиции получат также с 1 января 2018 года. Сумма перечисленных для выплаты пенсий за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года будет выплачиваться после выделения средств из Государственного бюджета в следующем порядке: с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года 50 процентов разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии, с 1 января 2020 года 100 процентов разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии».

Министр отметил также о том, что существует законодательная проблема в разном порядке перерасчета пенсий для бывших милиционеров и других силовиков, и Министерство вносило предложение о выравнивании условий расчета и перерасчета пенсий для всех категорий силовиков к соответствующему законопроекту, и работа в этом направлении должна быть продолжена.

«Вместе с тем Правительству удалось выписать формулу таким образом, что, несмотря на разницу в способах повышения пенсий, размеры повышения являются практически идентичными, как для бывших милиционеров, так и для бывших сотрудников других силовых органов власти», – подчеркнул чиновник.

Он отдельно проинформировал о проведенной работе по состоянию на сегодня.

«Что уже сделано на сегодня – органами Пенсионного фонда до 2 марта предоставлены уполномоченным органам силовых министерств и ведомств списки пенсионеров для составления справок о размере денежного обеспечения. В списки включено 536 тысяч пенсионеров силовых органов. По состоянию на 20 марта в органы Пенсионного фонда поступило 89 тысяч таких справок. По предоставленным справкам, уже сегодня, дополнительными сведениями выплачены повышенные пенсии 15,3 тысячам пенсионеров на общую сумму более 62 миллиона гривен, и повышенный размер пенсий они получают начиная с 1 января 2018 года», – заявил Андрей Рева.

Учитывая то, что по состоянию на 1 января 2018 года средняя пенсия военных составляла 2898 гривен, то за 2 года военные пенсии вырастут примерно вдвое.

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