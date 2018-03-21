Администрация Путина обработает список политзаключенных, который передала ему Собчак

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Действительно, такой список Собчак передала президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

«Пока другого сказать вам не могу», – добавил он.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты РФ К.Собчак передала В.Путину список лиц, которых он считает политзаключенными и просит их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), правозащитник Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции «Стратегия-31», брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.

Напомним, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых он считает политзаключенными.

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