Жена и близкий друг Волошина конфликт с председателем ОГА не подтверждают, – журналист

Накануне самоубийства и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин собрал большое совещание, говорил о проведении тендеров, сертификацию полосы.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, который пообщался с женой Владислава.

«В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар. Влад купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из ремонта в понедельник.

Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что такое бывает», – отметил журналист.

Он добавил, что Влад переживал за любое дело, за которое брался, но об угрозах в последнее время не говорил. Однако уже утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое маленьких детей, раздался выстрел.

«Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. «Скорая» приехала быстро, врачи сделали все, что могли... Квартира арендованная, оттуда надо съезжать, машина служебная, ноутбук, гаджеты и телефоны – служебные, сбережений нет», – отметил Бутусов.

«Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о «суицидальных настроениях» и давлении со стороны председателя ОГА – настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным», – подчеркнул он.

Вместе жена и близкий друг Волошина Андрей конфликт с председателем ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочими, и о конфликтах речь не шла, добавил журналист.

«Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия пока не отвергнута, будет проверено все, включая конфликт о возможных нарушениях при достройке аэропорта», – написал Бутусов.

«Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких. У Влада чистые руки, по-другому быть не могло», – подытожил он.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве погиб летчик, которого Россия обвинила в трагедии с МН17.

В Николаевском аэропорту заявляют, что на Волошина оказали давление из облгосадминистрации.

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