Здания Пентагона и Эмпайр-стейт-билдинг содержат микробы, жившие 340 миллионов лет назад

Ученые из Австралийского национального университета заявили о том, что некоторые строительные блоки Пентагона и Эмпайр-стейт-билдинг содержат следы древних микробов, обитавших на Земле 340 миллионов лет назад.

Об этом пишет «Дзеркало тижня» со ссылкой на Phys.org.

Оолитовый известняк – популярный строительный материал во всем мире и почти целиком состоит из молекул карбоната калия, которые образуют сферические гранулы – ооиды. В ходе нового исследования ученые установили, что ооиды были сформированы из концентрических слоев минерализованных микробов. Этот вывод развенчивает теорию «снежного кома», согласно которой ооиды сформировались из извести, оседавшей на морское дно.

Как подчеркивают исследователи, люди знали о существовании ооидов и использовали их еще с древних времен. Ученые использовали математическую модель, которая позволила им определить максимальный размер гранул. Для создания модели специалисты использовали те же методы, что применялись в 1972 году для изучения роста опухолей головного мозга.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.