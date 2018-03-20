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вторник, 20 марта, 2018, 21:59 Мир
Юнкер получил шквал критики из-за поздравления Путина с переизбранием

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попал под критику за «отвратительное» письмо-поздравление Владимиру Путину с переизбранием на пост президента РФ.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

Глава группы британской Консервативной партии в Европейском парламенте заявил, что в своем письме Юнкер эффективно «потворствовал человеку, который представляет собой явную угрозу для западной безопасности».

«Это постыдное письмо от Жан-Клода Юнкера», – говорится в заявлении депутата Эшли Фокса.

«Его неспособность вспомнить об ответственности России за военную атаку нервно-паралитическим веществом на невинных людей в моем избирательном округе вызывает отвращение».

Координатор по Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт также присоединился к критике, заявив в Twitter: «Это не время для поздравлений».

Бывший бельгийский премьер настаивает на том, что связи с Россией «должны зависеть от соблюдения норм международного порядка».

Официальный представитель ЕС сообщил, что президент Европейского совета Дональд Туск, который часто занимает жесткую позицию в отношении России, не поздравлял Путина.

«Президент (Европейского совета) Туск не отправлял такого письма и я не удивлюсь, если не отправит его вообще», – добавил чиновник.
Владимир ПутинЖан-Клод Юнкерпоздравлениякритика
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