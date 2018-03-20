Ирэн Роздобудько: Молодежь с ОРДЛО понимает, что там нет перспективы

Молодежь в Донецке сегодня прекрасно понимает, что их дипломы недействительны. Также люди там понимают, что они не могут выехать за границу к своим родственникам и друзьям.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказала украинская журналистка и писательница Ирэн Роздобудько.

Гостья программы рассказала, что в свое время она с мужем ездила в Приднестровье. По словам писательницы, там она перенеслась в далекое прошлое.

«Однако там очень хорошие люди, там очень хорошие дети. Но присутствует ощущение некоторой духоты. И молодежь понимает, что только диплом с Одессы даст им возможность пойти дальше. А их дипломы будут работать только на определенной местности.

Такая же ситуация сегодня и в Донецке. Молодежь прекрасно понимает, что их дипломы недействительны. Также люди там понимают, что они не могут выехать за границу к своим родственникам и друзьям, например, как моя знакомая, она не может поехать в Германию и Израиль», – рассказала Ирэн Роздобудько.

Поэтому, отмечает поэтесса, нужно обращать внимание и думать о тех людях-патриотах, которые страдают на оккупированных территориях, о людях, которые хотят видеть там украинское телевидение и тайно слушают украинское радио.

«Вот вы знаете, что в одном доме в Карловке волонтер-стоматолог на волонтерских началах создал стоматологию для военных. Кроме того, он сделал радиоволны на Донбасс. Он с самого утра до вечера что-то там читает, ставит записи, к нему постоянно кто-то приходит. Он ведет программы, ориентированные на Донецк, который слушает, слышит и просто ждет. Этот человек, который был успешным стоматологом в Украине, он сегодня делает такое дело, которое, возможно, надо делать другим людям и на других принципах», – отметила Ирэн Роздобудько.

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