Информатор убитой на Мальте журналистки сдалась греческой полиции

Бывшая работница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруани Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Times of Malta.

Бывшая сотрудница банка «Pilatus» Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат – жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались сведения о том, что Egrant получила $1 миллион от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая оставила Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова добровольно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк «Pilatus», Ефимова проработала там всего три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

«Опасность реальна», – написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавила делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с соблюдением верховенства права.

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