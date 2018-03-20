Все средства «Газпрома», которые были на территории Украины, уже взысканы в госбюджет

Все, что было у Газпрома на территории Украины, а это более 100 млн гривен, описано, арестовано и взыскано в бюджет.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам во вторник, передает «Укринформ».

«Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома еще так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета», – сказал он.

«Мы уже взыскали часть средств – все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в бюджет. Это более 100 млн гривен, которые уже попали в украинский бюджет», – отметил Петренко.

Он отметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодня. Как уточнил министр, «речь идет о 8,5 млрд долларов».

«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», – сообщил министр юстиции.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 2,5 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко отметил, что сейчас Нафтогаз проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

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