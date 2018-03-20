Вооруженной в парламенте должна быть только охрана, – Скипальский

Народные избранники не должны приходить на работу с оружием. Такой запрет следует принять на законодательном уровне.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» сказал заместитель председателя СБУ (2006-2007 гг.) Александр Скипальский.

«Едва ли не каждый серьезный политик имеет своего частного охранника. К тому же, народных депутатов и так надежно охраняют в стенах Верховной Рады. Управление Государственной охраны обеспечивает вооруженную охрану», – комментирует эксперт.

Вместе с тем, сегодня депутаты вспоминали о проекте постановления об усилении работы Государственной охраны. Политики хотят, чтобы работники управления при входе в Верховную Раду проверяли у граждан наличие оружия или отравляющих веществ.

«Это бессмыслица, когда при входе будут проверять народных избранников. Нужно принять закон, запрещающий депутатам использовать, приносить оружие в Верховную Раду. В парламенте могут пользоваться только пистолетами охранники. Руководствуясь такой идеей, нарушителей будем привлекать к ответственности. Если депутат нарушил правило, то есть принес оружие в парламент – лишаем его мандата. А вот проводить обыски при входе – это нецивилизованный подход», – добавляет бывший заместитель председателя СБУ.

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