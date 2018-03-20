Во Львове в Час Земли «погаснут» Ратуша, Высокий замок и четыре храма

В субботу, 24 марта, в рамках мировой экологической инициативы "Час Земли" во Львове вечером выключат освещение шести важных зданий города.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС.

«Мы призываем, чтобы каждый принял в свой способ, как сможет: в течение недели принял участие в одном из мероприятий, выключил свет. Во Львове с 20.30 до 21.30 шесть крупных объектов, которые всегда подсвечиваются, погаснут. Речь идет про Ратушу, Собор Юра, башню на Высоком замке, а также три большие церкви – костел Иоанна Крестителя, церковь Николая и Собор», – отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Как известно, ежегодно в рамках Часа Земли миллион людей во всем мире в 20:30 на один час символически выключают лишнее освещение и электроприборы, чтобы объединиться и показать готовность к действиям ради будущего планеты. Львов также присоединится к этой инициативе, вечером будет выключено освещение важных зданий города. Тема нынешней кампании – Connect2Earth («Поймай связь с Землей») – подчеркивает, что люди начали терять связь с планетой.

«Очень приятно, что Львов присоединяется к этой акции, всего в Украине более 70 других городов поддержали акцию. Эту акцию поддерживают и школы, и бизнес-организации, и рестораны, и просто люди. Мы призываем всех 24 марта в 20:30 символично выключить свет и подумать о нашей планете», – отметила Ирина Миронова, представитель WWF в Украине, инициатор Zero Waste Lviv.

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