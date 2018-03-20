В Италии открыли подводные тоннели и улицы, которым 3 тысячи лет

Археологи обнаружили остатки древнейшего порта Неаполя, которым около 3000 лет. На сенсационную находку натолкнулись во время исследования дна вблизи замка Кастель-дель-Ово.

Об этом сообщает TVP.

Группа дайверов обнаружила четыре тоннеля длиной около 10 метров каждый. По оценкам экспертов, их использовали для швартовки кораблей около 2,5 тысяч. лет назад во время снижения уровня воды.

Также открыты остатки улицы с колеями, образовавшимися в результате постоянного проезда гужевого транспорта и рва, который предположительно использовали для обороны.

«Открытые руины, возможно, были остатками первого порта Неаполя, а это означает, что мы наткнулись на ключевой момент в развитии этого великого города», – заявил Марио Негри из Международного университета языков и средств массовой информации (IULM) в Милане, который финансировал исследование.

Порт в Неаполитанском заливе был основан почти 3 тысячи лет назад греческими колонистами. Они называли его Парфенопом, в честь мифической сирены, которая по легенде купалась в этих водах. Зато больше поселение – Неаполис (гр. Новый город) основан чуть дальше от порта.



Напомним, недавно в Израиле археологам удалось найти древнюю гробницу «Армегеддона».

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