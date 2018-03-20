В Верховной Раде установили сейфы для оружия депутатов

В помещении Верховной Рады Украины разместили сейфы, где будет храниться оружие посетителей.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Их установили на первом этаже возле входа, через который обычно заходят нардепы.

Сейфы разместили еще до того как Верховная Рада приняла закон о порядке доступа к парламенту, который узаконивает прохождении народными депутатами через раму металлоискателя.

Фото: УП

Законопроект предусматривает, что если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен оставлять его в специальных сейфах.

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