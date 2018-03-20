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вторник, 20 марта, 2018, 20:22 Мир
В Великобритании разбился самолет Королевских воздушных сил

Самолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает Громадское.

В министерстве отметили, что это самолет ВАЕ Hawk, на борту которого были двое людей. Авария произошла на базе RAF Valley, которая принадлежит Минобороны. В ведомстве отметили, что расследуют причины.

«Красные стрелы» (Red Arrows) – пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании. Она существует с середины 1960-х, с конца 1970-х пилоты группы летают на самолетах BAE Hawk. База RAF Valley используется для подготовки британских боевых пилотов и экипажей для горных и морских операций. Здесь размещены около 1500 служащих.
авиаВеликобританияКС
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2018-03-20 21:09 :18