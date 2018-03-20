В Украине создадут единую базу доказательств агрессии РФ против Украины

Народные депутаты Украины поддержали проект Постановления о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

За законопроект № 5463 во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 229 избранников.

Проектом Постановления, в частности, предполагается рекомендовать Президенту Украины и СНБО разработать стратегию реализации международно-правовой ответственности РФ как государства-агрессора, предусмотрев в частности подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к России как государству-агрессора и дальнейшее предъявления консолидированной претензии к государству-агрессору и его направления в ООН для ознакомления международного сообщества.

Президенту также рекомендуют создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как государству-агрессор.

Законопроектом, в частности, рекомендовано Кабмину разработать методику определения ущерба и объема ущерба, нанесенного агрессией РФ; разработать и внести в ВРУ законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России. А ГПУ, СБУ и МОУ – создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии РФ против Украины, совершение преступлений против человечности и военных преступлений.

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