В суд направили обвинение против чиновников ГСЧС в деле о пожаре в «Виктории»

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГУ ГСЧС в области по делу о пожаре в лагере «Виктория».

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

«Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области», – отмечается в сообщении.

В прокуратуре отметили, что речь идет о бывшем руководителе Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующего инспектора. Их подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.

В то же время портал «Судебная власть Украины» сообщает, что в суд уже поступил акт в отношении действующего инспектора ГСЧС.

На сайте отмечается, что обвиняемый работает ведущим инспектором районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В его полномочия входит осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Сторона обвинения утверждает, что инспектор знал о нарушениях правил пожарной безопасности и о возможных последствиях. Однако он не подготовил и не составил соответствующий рапорт, с которым должен обратиться к административному суду относительно полного или частичного приостановления работы комплекса «Виктория».

Кроме того, обвиняемый не принял мер для приведения состояния лагеря в соответствие с правилами пожарной безопасности.

Дело будет рассматривать судья Н.А. Коротаева. Подготовительное заседание назначено на 28 марта 2018 года на 14.30.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате погибло трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

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