В столице дадут «вторую жизнь» Контрактовой площади

Авторы проекта новой Контрактовой площади презентовали завершенный план реконструкции. Сейчас проект площади и части улицы Сагайдачного должен пройти экспертизу в «Укргосстройэкспертизе».

Об этом сообщает портал «Небоскреб».

Отмечается, пешеходную зону оборудуют тактильными путями для людей с недостатками зрения, а вход в метро будет доступен для людей на колясках. Кроме того, реконструкция площади позволит реорганизовать транспортные потоки на Контрактовой и прилегающих к ней улицах.

Эскиз проекта пешеходной Контрактовой площади в Киеве. Фото: hmarochos.kiev.ua

На площади планируют создать самый большой сад на Подоле. По улице Г. Сковороды высадят цветущие каштаны, на улице Сагайдачного будет бульвар красных кленов. Кроме этого, на площади появится около 260 новых деревьев, таких как ясень, липа и сакура.

Планируют создать и подземный археологический музей киевской старины «Сердце Руси». Вход в музей разместят возле памятника Сагайдачному. Если эта идея заинтересует киевлян, то авторы проекта планируют создать целую сеть подземных галерей.

Также в зоне бывшего трамвайного движения по улице Г. Сковороды создадут открытый «Музей киевской городской среды». Там установят исторические трамваи и старинные элементы древнего Киева: фонари, скамейки, люки. Дизайнеры обещают сказочную атмосферу.

На площади запустят современную систему туристической навигации. Места с самыми красивыми пейзажами обозначат люками со специальными рисунками. Именно они станут подсказками для киевлян и туристов, где лучше сделать яркие селфи.

Эскиз проекта пешеходной части улицы Сагайдачного в Киеве. Фото: hmarochos.kiev.ua

К тому же, возле памятников и интересных объектов установят информационные таблички, которые «раскроют» тайны места.

После реконструкции, Контрактовая сможет легко превращаться в место проведения фестивалей и ярмарок. Также на площади будут проходить концерты, выставки, будет устанавливаться новогодняя елка и каток.

Авторы проекта пытаются создать для киевлян единственное место пересадки между метро, 5 маршрутами трамваев, 6 автобусов и 8 маршруток. Поэтому трамвайные рельсы планируют перенести на улицу Сковороды. После этого все автобусные маршруты будут сгруппированы на улице Спасской. Эксперты говорят, что это поможет избежать масштабного скопления автобусов на площади.

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