В Польше в течение января-февраля обанкротилось 158 фирм

В течение первых двух месяцев текущего года в Польше обанкротилось 158 фирм, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (146).

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные отчета финансовой группы Euler Hermes.

«Что же изменилось кроме количества? Прежде всего изменились сектора банкротств. Если в прошлом году ведущими были проблемы в строительном секторе, мы были еще перед большой волной инвестиционных проектов, то сегодня можем сказать, что в строительстве число банкротств значительно уменьшилось. Но такое улучшение не является однородным: мы имеем дело с заметным явлением проблем в фирмах, что занимаются общим строительством в небольших городах. Там этот рынок достаточно слабый и зимнее замедление вредит финансам небольших местных фирм», – отметил один из авторов отчета Гжегож Блахне.

Он также добавил, что проблемы испытывали также фирмы, что косвенно были связаны со строительством, например производители древесины и бетона.

Эксперт также акцентировал, что в этом году количество банкротств может быть выше почти на 5%, чем в прошлом году.

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