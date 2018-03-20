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вторник, 20 марта, 2018, 9:31 События
В оккупированном Крыму начались военные учения
Российские военные в Крыму. Фото: ZIK/EPA/YURI KOCHETKOV
Российские военные в Крыму. Фото: ZIK/EPA/YURI KOCHETKOV

Российские вооруженные силы начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму, а также в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены около восьми тысяч военнослужащих, а также ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.

Учения начались 19 марта, на следующий день после голосования в России, по итогам которого президент России Владимир Путин обеспечил себе новый шестилетний срок на посту, пишет «Радио Свобода».

От времени аннексии Крыма в марте 2014 года Россия провела много совместных учений расположенных на оккупированном полуострове подразделений совместно с войсками Южного военного округа.

Российские силы также поддерживают присутствие в Абхазии и Южной Осетии – части международно признанной территории Грузии, которые Москва признала независимыми государствами после пятидневной войны с Тбилиси в 2008 году.
РоссияВладимир Путинвоенные ученияоккупирован Крым
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