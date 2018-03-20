В Брюсселе эксперты и депутаты из ЕС и Украины обсудят антикоррупционные реформы

22 марта в Брюсселе состоится мероприятие, посвященное подведению итогов имплементации антикоррупционных реформ в Украине. Мероприятие организовано делегацией Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной вместе с Европейской Комиссией.
Об этом ИА ZIK сообщили сегодня в Представительстве ЕС в Украине.
От Европейского Союза в дискуссиях примут участие, в частности, такие чиновники и парламентарии:
- Еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган
- Председатель парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс (Зеленые; Германия)
- Председатель Делегации Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати (Европейская народная партия; Польша)
- Руководитель Группы поддержки Украины (Европейская Комиссия) Торстен Веллерт.
Также будут принимать участие такие приглашенные спикеры из Украины и других стран:
- Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
- Назар Холодницкий, специализированная антикоррупционная прокуратура
- Алексей ФИЛАТОВ, заместитель главы Администрации Президента Украины (участие не подтверждено)
- Елена Осмоловская, глава пресс-службы НАК «Нафтогаз»
- Мартин Кройтнер, декан и исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии (IACA)
- Дмитрий Булах, директор Харьковского антикоррупционного центра
- Эка Ткешелашвили, глава программы, Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI)
- Андрей Коболев, глава НАК «Нафтогаз»
Это мероприятие будет состоять из двух главных панелей:
1 панель – «Последние события в сфере борьбы с коррупцией в Украине»; акцент на ее институциональных аспектах;
2 панель – «Уменьшение уровня коррупции в энергетическом секторе: вызовы и возможности»