В Брюсселе эксперты и депутаты из ЕС и Украины обсудят антикоррупционные реформы

Фото: forbes.net.ua/Shutterstock

22 марта в Брюсселе состоится мероприятие, посвященное подведению итогов имплементации антикоррупционных реформ в Украине. Мероприятие организовано делегацией Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной вместе с Европейской Комиссией.

Об этом ИА ZIK сообщили сегодня в Представительстве ЕС в Украине.

От Европейского Союза в дискуссиях примут участие, в частности, такие чиновники и парламентарии:

Еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган

Председатель парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс (Зеленые; Германия)

Председатель Делегации Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати (Европейская народная партия; Польша)

Руководитель Группы поддержки Украины (Европейская Комиссия) Торстен Веллерт.

Также будут принимать участие такие приглашенные спикеры из Украины и других стран:

Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Назар Холодницкий, специализированная антикоррупционная прокуратура

Алексей ФИЛАТОВ, заместитель главы Администрации Президента Украины (участие не подтверждено)

Елена Осмоловская, глава пресс-службы НАК «Нафтогаз»

Мартин Кройтнер, декан и исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии (IACA)

Дмитрий Булах, директор Харьковского антикоррупционного центра

Эка Ткешелашвили, глава программы, Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI)

Андрей Коболев, глава НАК «Нафтогаз»

Это мероприятие будет состоять из двух главных панелей:

1 панель – «Последние события в сфере борьбы с коррупцией в Украине»; акцент на ее институциональных аспектах;

2 панель – «Уменьшение уровня коррупции в энергетическом секторе: вызовы и возможности»

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