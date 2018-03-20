live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "Вугільний сепаратизм" дивіться 20.03.18, о 21.30 Тільки на ZIK.
20 марта, вторник
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
Сергій Власенко, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 21 березня о 20:00
21 марта, среда
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 марта, 2018, 19:06 Политика
В Брюсселе эксперты и депутаты из ЕС и Украины обсудят антикоррупционные реформы
Фото: forbes.net.ua/Shutterstock
Фото: forbes.net.ua/Shutterstock

22 марта в Брюсселе состоится мероприятие, посвященное подведению итогов имплементации антикоррупционных реформ в Украине. Мероприятие организовано делегацией Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной вместе с Европейской Комиссией.

Об этом ИА ZIK сообщили сегодня в Представительстве ЕС в Украине.

От Европейского Союза в дискуссиях примут участие, в частности, такие чиновники и парламентарии:

  • Еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган
  • Председатель парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс (Зеленые; Германия)
  • Председатель Делегации Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати (Европейская народная партия; Польша)
  • Руководитель Группы поддержки Украины (Европейская Комиссия) Торстен Веллерт.

Также будут принимать участие такие приглашенные спикеры из Украины и других стран:

  • Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
  • Назар Холодницкий, специализированная антикоррупционная прокуратура
  • Алексей ФИЛАТОВ, заместитель главы Администрации Президента Украины (участие не подтверждено)
  • Елена Осмоловская, глава пресс-службы НАК «Нафтогаз»
  • Мартин Кройтнер, декан и исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии (IACA)
  • Дмитрий Булах, директор Харьковского антикоррупционного центра
  • Эка Ткешелашвили, глава программы, Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI)
  • Андрей Коболев, глава НАК «Нафтогаз»

Это мероприятие будет состоять из двух главных панелей:

1 панель – «Последние события в сфере борьбы с коррупцией в Украине»; акцент на ее институциональных аспектах;

2 панель – «Уменьшение уровня коррупции в энергетическом секторе: вызовы и возможности»
ЕСУкраинареформа
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-20 21:09 :48