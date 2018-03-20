Укрзализныця начала назначать дополнительные поезда на Пасху

Укрзализныця начала работу по назначению дополнительных поездов на пасхальные праздники. По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправление из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.



Как сообщили в пресс-службе предприятия, вскоре назначат следующие поезда. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

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