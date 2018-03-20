Украинцы съехались в Киев, чтобы поздравить наших паралимпийцев

Сегодня, 20 марта, украинская сборная паралимпийцев вернулась домой из Пхенчхана. Чтобы поздравить спортсменов украинцы из разных уголков съехались в аэропорт «Борисполь». Олимпийцы, в свою очередь, поблагодарили всех, кто за них болел и военных, которые защищают страну на востоке.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Среди тех, кто ожидал спортсменов в аэропорту были, и их родные. Они рассказали, что очень довольны выступлением нашей сборной.

«Моя сестра прекрасно выступила, все дистанции пробежала, не сошла. Она заняла пятое и четвертое места», – говорит брат биатлонистки Богданы Конишук Влад.

Спортсменов приветствовали песнями и выступлениями, не обошлось и без чиновников. И, когда на сцену вышла украинская рекордсменка нынешних Паралимпийских Игр Оксана Шишкова, все буквально затаили дыхание. Свою победу она посвятила тем, кто сегодня защищает страну на востоке.

«На этих паралимпийских играх я завоевала шесть наград. Первую из них посвятила воинам АТО», – заявила Оксана Шишкова.

К посвящению победы нашим войскам присоединился и биатлонист Игорь Рептюх, который на этих соревнованиях завоевал три медали.

«Очень много людей вложили свою частичку в эти победы. Спасибо всем, кто прикладывал усилия: и людям из министерства, и тренерам, тем кто нас поддерживал и воинам, которые берегут мир», – сказал Рептюх.

И как бы там не было украинские паралимпийцы не собираются расслабляться – уже начинают подготовку, на чемпионат мира в 2019-м году.

Как сообщалось, на XII зимней Паралимпиаде Украина завоевала 22 медали и заняла шестое командное место в зачете.

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