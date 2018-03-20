Украина получит безвиз с Катаром, – Климкин

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

«Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается», – сообщил дипломат.

14 марта Кабинет Министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.

Напомним, граждане Македонии в течение года будут ездить в Украину без виз.

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