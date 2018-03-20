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вторник, 20 марта, 2018, 0:23 Политика
Украина отреагировала на антиукраинскую акцию в Варшаве

Посольство Украины в Польше осудило манифестации польских националистических организаций, которые возле посольства Украины в Варшаве «произносили антиукраинскую пропаганду».

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины.

«Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля», – заявило украинское посольство.

Согласно сообщению, одновременно с протестами польских националистов к украинскому посольству пришли поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом «За достоинство ваше и наше».

Ранее журналист Евгений Приходько заявил, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, «а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и встал на него, назвав бандеровской тряпкой».
Польшапропагандаантиукраинские лозунги
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2018-03-20 03:24:47