Ученые выяснили причины генетического дефекта детей раннего старения

Сотрудники университета Сент-Луиса определили механизм, который вызывает преждевременное старение клеток в организме детей.

Об этом сообщает naked-science.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда – это редкий генетический дефект, который вызывает признаки раннего старения у детей. Из-за этого синдрома дети умирают в подростковом возрасте, часто не достигнув совершеннолетия. Генетики из университета Сент-Луиса выяснили причины, из-за которых возникает этот дефект.

Группа ученых во главе с Сусанна Гонзало назвала механизм, вызывающий синдром Хатчинсона-Гилфорда, «репликаторным стрессом». Он появляется благодаря мутации в гене LMNA, который кодирует белок ламин А. Ламин А отвечает за устойчивое формирование новых клеток. При правильной работе этого белка новые клетки сохраняют прежнюю форму и структуру. Укороченная версия этого белка называется «прогерином». Она вызывает неправильное распределение клеток, из-за чего ядро клетки копируется с ошибкой.

Поскольку ядро хранит в себе ДНК, то неверная репликация ядра ведет к мутациям внутри ДНК, что приводит к образованию раковых клеток и старению.

Команда Гонзало обнаружила два механизма, которые наносят вред организму. Первый проявляется в нарушении слаженной работы репликации. Обычно клетки находят способ обойти препятствие и продолжают делиться, но прогерин заставляет этот процесс остановиться. Клетки, не способные делиться, вызывают преждевременное старение. Второй механизм связан с выходом ДНК за пределы ядра.

«Когда фрагменты ДНК выходят за пределы ядра и попадают в цитоплазму, они воспринимаются организмом как чужеродный материал. Это активирует иммунную реакцию, известную как интерфероновый ответ. В этом случае клетка считает, что внутрь проникла бактериальная инфекция и с ней надо бороться. Этот процесс мы наблюдали в клетках прогерии, что уменьшало деление клеток», – рассказала Сусанна Гонзало.

Генетики обнаружили, что процесс можно затормозить, используя витамин D: «Когда мы блокируем этот путь витамином D, клетки омолаживаются. Иммунный ответ активируется прогеріном, а потом все восстанавливается витамином D».

Гонзало надеется, что их открытие поможет не только бороться с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, но и откроет новые перспективы в понимании самого процесса старения.

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