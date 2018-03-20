Цукерберга позвали в Европарламент для предоставления объяснений по скандалу с Cambridge Analytica

Руководство Европейского парламента пригласило основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными.

Об этом сообщил президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter, пишет «Европейская правда».

«Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен объяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией», – написал Таяни.

Компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах.

В частности, речь идет о избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Европейский парламент не имеет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или других фирм дать показания, но его действия могут оказывать политическое давление на эти компании.

Британский комиссар по защите информации Элизабет Днем добивается ордера на обыск британской компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей Facebook для влияния на выборы в США в 2016 году.

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