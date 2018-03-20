Сиярто против восстановления Украиной воинской части в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Минобороны Украины возобновить военную часть в Берегово.

Об этом сообщает Hirado.hu.

Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

Он добавил, что объяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, еще больше беспокоит.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную сообщину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это», – сказал Сиярто.

Отметим, что планы по восстановлению военной части в Береговые действительно обсуждаются.

9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещение на территории бывшей воинской части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войск оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части реально до конца 2019 года.

Так выглядит территория бывшей воинской части в Берегово

Ранее в Береговые был расположен 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году воинскую часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

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