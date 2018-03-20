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вторник, 20 марта, 2018, 15:50 События
Суд отказал защите Сущенко по апелляции на его содержание в СИЗО

Российский суд не поддержал апелляционную жалобу на продление содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в своем микроблоге в Твиттере написал его адвокат Марк Фейгин.

 

Напомним: 18 января 2018 года суд не только отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко, но и в очередной раз отклонил ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленко статуса общественного защитника (официально – статус «иного лица» в команде защиты).
Марк Фейгинсуд Роман Сущенко
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2018-03-20 17:26:58