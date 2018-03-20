Суд отказал защите Сущенко по апелляции на его содержание в СИЗО

Российский суд не поддержал апелляционную жалобу на продление содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в своем микроблоге в Твиттере написал его адвокат Марк Фейгин.

Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена. — Mark Feygin (@FeyginMark) 20 марта 2018 г.

Напомним: 18 января 2018 года суд не только отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко, но и в очередной раз отклонил ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленко статуса общественного защитника (официально – статус «иного лица» в команде защиты).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.