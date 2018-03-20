Степан Хмара резко раскритиковал президентский законопроект по нацбезопасности

Законопроект Президента о национальной безопасности и обороне подготовлен неграмотно! Неужели в АП сидят безграмотные люди, которые написали этот маразм?

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил украинский политический деятель, советский политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара.

Гость программы дал оценку законопроекту Президента о национальной безопасности и обороне:

«Закон подготовлен неграмотно! Если бы его готовила какая-то малоизвестная организация, то можно было бы простить. Но, неужели в Администрации Президента сидят безграмотные люди, которые написали этот маразм?», – недоумевает политический деятель.

По словам Степана Хмары, в президентском законопроекте по нацбезопасности имеются противоречия в части военной безопасности.

«Там есть немало противоречий. Президент присваивает себе полномочия, которые не характерны для него. Мало того, что Президент назначает командующего объединенных сил, он еще и выписывает ему положение. И неизвестно, что это за положение. Противоречие в том, что этому совместному командующему подчиняется Генеральный штаб, но в другой статье сказано, что Генеральный штаб является основой объединенных сил»,– отметил Герой Украины.

Также, добавил Степан Хмара, в законопроекте есть ряд непонятных терминов.

«Вот термин «особое состояние», что это такое? Здесь речь не идет о военном положении, который объявляет Президент. Складывается впечатление, что этот термин вводится для того, чтобы Президент Порошенко сумел отойти от исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего, который должен был бы стать над объединенными силами. Никто не знает, что это такое, это «особое состояние». И я думаю, что Пашинский, как председатель комитета по безопасности и обороне, думает о своей репутации, поэтому и подписываться под таким маразмом он тоже не хочет», – убежден политзаключенный.

Степан Хмара обратил внимание и на то, что в законопроекте по нацбезопасности не просчитаны внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, а также нет упоминания и о гуманитарной составляющей безопасности.

«Но это же серьезная вещь!»,– отметил гость программы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.