Собчак требует от Путина освободить Сенцова и еще 15 политзаключенных

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых он считает политзаключенными.

Об этом сообщила доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович, пишет «Медуза».

В список вошли:

репрессированные участники «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;

брат Алексея Навального Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;

Украинские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;

76-летний сотрудник Цниимаш Владимир Лапигин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в государственной измене;

журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;

бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в убийстве;

блогер из Томска Вадим Тюменцев, приговоренный за публикацию роликов в интернете;

активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;

64-летний активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;

член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.

По словам Марины Литвинович, соратницы Ксении Собчак, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. Литвинович заявила, что «главный смысл встречи Собчак с Путиным» заключался в том, чтобы передать президенту прошение об освобождении политзаключенных.

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