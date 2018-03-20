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вторник, 20 марта, 2018, 9:23 Политика
Собчак требует от Путина освободить Сенцова и еще 15 политзаключенных

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых он считает политзаключенными.

Об этом сообщила доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович, пишет «Медуза».

В список вошли:

  • репрессированные участники «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;
  • брат Алексея Навального Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;
  • Украинские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;
  • 76-летний сотрудник Цниимаш Владимир Лапигин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в государственной измене;
  • журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;
  • бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в убийстве;
  • блогер из Томска Вадим Тюменцев, приговоренный за публикацию роликов в интернете;
  • активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;
  • 64-летний активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;
  • член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.

По словам Марины Литвинович, соратницы Ксении Собчак, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. Литвинович заявила, что «главный смысл встречи Собчак с Путиным» заключался в том, чтобы передать президенту прошение об освобождении политзаключенных.
Олег СенцовполитзаключенныеКсения Собчак
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2018-03-20 12:29:42