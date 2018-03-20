вторник, 20 марта, 2018, 9:23 Политика
Собчак требует от Путина освободить Сенцова и еще 15 политзаключенных
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых он считает политзаключенными.
Об этом сообщила доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович, пишет «Медуза».
В список вошли:
- репрессированные участники «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;
- брат Алексея Навального Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;
- Украинские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;
- 76-летний сотрудник Цниимаш Владимир Лапигин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в государственной измене;
- журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;
- бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в убийстве;
- блогер из Томска Вадим Тюменцев, приговоренный за публикацию роликов в интернете;
- активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;
- 64-летний активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;
- член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.
По словам Марины Литвинович, соратницы Ксении Собчак, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. Литвинович заявила, что «главный смысл встречи Собчак с Путиным» заключался в том, чтобы передать президенту прошение об освобождении политзаключенных.
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