Сестра Олега Сенцова опровергла слухи о его отравлении

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан назвала сообщения о его возможном отравлении в колонии «параноидальной чушью».

Об этом она написала в Facebook.

«Поползли слухи с мнениями «экспертов», что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы, что ли? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь, конспирологи хреновы. Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе на крайнем севере, ясен пень, здоровья не добавляют», – написала Каплан.

Ранее она сообщала, что получила от Олега Сенцова письмо, в котором он пишет, что в заключении медленно, но безвозвратно теряет здоровье, в частности, что у него крошатся зубы и выпадают волосы.

После этого в интернете появились сообщения со ссылками на какого-то военного эксперта, заявившего, что Сенцова отравили и он умирает.

Напомним, военный эксперт Юрий Колесников заявил, что политзаключенный Кремля украинский кинорежиссер Олег Сенцов умирает от отравления в российской тюрьме.

В связи с этим пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, что МИД требует немедленно допустить к Сенцову украинского консула в связи с информацией об ухудшении состояния его здоровья.

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