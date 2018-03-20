Счастливый медвежонок в Николаевском зоопарке радуется снегу

Наверное, единственный, кто обрадовался весеннему снегу, маленький белый медвежонок, который проживает в Николаевском зоопарке.

На фотографиях, опубликованных на странице зоопарка в Facebook, животное игриво забавляется с мамой и скачет по снегу.

Когда в очередной раз сильный мартовский снегопад ухудшает настроение, стоит вспоминать, что в это время в Николаевском зоопарке безудержно начинает радоваться маленький белый медвежонок. И от этого сразу становится лучше.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.