вторник, 20 марта, 2018, 20:45 Общество
Счастливый медвежонок в Николаевском зоопарке радуется снегу
Наверное, единственный, кто обрадовался весеннему снегу, маленький белый медвежонок, который проживает в Николаевском зоопарке.
На фотографиях, опубликованных на странице зоопарка в Facebook, животное игриво забавляется с мамой и скачет по снегу.
Когда в очередной раз сильный мартовский снегопад ухудшает настроение, стоит вспоминать, что в это время в Николаевском зоопарке безудержно начинает радоваться маленький белый медвежонок. И от этого сразу становится лучше.
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