Саркози взяли под стражу за подозрение в незаконном финансировании избирательной кампании, – СМИ

Экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах, – передает «Европейская правда».

Сейчас Саркози находится под стражей в здании судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года.

«Николя Саркози впервые допрашивают по этому делу с момента открытия дела в апреле 2013 года», – отмечает издание.

Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждение о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в общей сложности 50 миллионов евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета.

Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.

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