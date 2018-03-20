Садовый обещал показать данные о мусороперерабатывающем заводе, которые скрывают его подчиненные

Фактически четыре месяца, с 27 ноября прошлого года, продолжается борьба ИА ZIK с подразделениями ЛГС за право на получение информации о расходовании бюджетных средств на изготовление проектной документации на строительство мусороперерабатывающего завода на территории ТЭЦ-2. Сначала во «Львовтеплоэнерго» ответили, что не имеют к этому вообще никакого отношения. После очередного запроса, на этот раз уже через профильного заместителя мэра Сергея Бабака, они вместе не придумали ничего лучшего, как назвать эту информацию коммерческой тайной. А речь идет о немалой сумме, потраченной на изготовление ТЭО и проекта, а именно 0,5 и 4,5 млн грн. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что денежные средства фактически были пущены на ветер, ведь участок под завод пришлось менять и, соответственно, документы потеряли актуальность! К тому же была нарушена тендерная процедура, что стало основанием для открытия уголовного дела.

Журналистов, похоже, услышал Андрей Садовый, пообещавший разобраться в ситуации, и дать «нагоняй» всем виновным в сокрытии информации. Подаем диалог с городским председателем в полном объеме с сохранением стилистики и эмоций разговора:

– Вся документация, которая делается за средства плательщиков, является открытой. Если есть замечания относительно некорректности подачи информации для вас, я просмотрю эти материалы и попрошу, чтобы информацию предоставили вам в полном объеме.

– Во «Львовтеплоэнерго» назвал ее коммерческой тайной...

– «Львовтеплоэнерго» – это предприятие, которое не имеет опыта коммуникации с теми или иными организациями, для этого есть городской совет...

– Но следующий запрос был направлен в ЛГС персонально Сергею Бабаку, и оттуда мы получили такой же ответ!

– Если он ответил таким же образом, то он получит от меня нагоняй.

Далее обратился к сотруднику пресс-службы:

– Подними, пожалуйста всю тематику по данному вопросу и подготовим качественный и профессиональный ответ, чтобы люди обладали объективной информацией.



Напомним, тендеры на изготовление ТЭО и проектной документации для мусороперерабатывающего завода были заказаны еще в марте и июне 2017 года, соответственно. На это городской совет готов был выделить 0,5 и 4,5 млн грн. Разработчиками выступали компании из Харькова «Тяжпромавтоматика» и «Котлопроект». За проект был уплачен аванс в размере примерно трети от полной стоимости, что составляет примерно 1,5 млн грн. Правда, эту сумму городской совет обещает вернуть настолько, насколько были выполнены работы.

А вот ТЕО изготовлено полностью, за него уплачена вся стоимость, документ поступил в распоряжение ЛГС – так почему нельзя с ним ознакомиться!

Сначала во «Львовтеплоэнерго» на наш запрос от 24 ноября ответили лишь 19 декабря, что отказывают ИА ZIK в предоставлении информации, поскольку не является ее распорядителем. Ведь фирма занимается предоставлением услуг по теплоснабжению.

Ситуация, когда коммунальное предприятие месяц готовит ответ (на который определено 5 рабочих дней), а потом еще и отказывается ее обнародовать вызывала естественное возмущение. Поэтому следующий запрос был направлен непосредственному руководителю господина Пакижа, заместителю городского председателя Сергею Бабаку 5 января.

Письмом от имени исполнительного комитета от 16 января за подписью Сергея Бабака было определено, что распорядителем информации все же выступает «Львовтеплоэнерго», поэтому они и обязаны предоставить ответ.

28 февраля – через месяц! – в конце концов поступила информация от исполкома за подписью Сергея Бабака. В ней говорится, что данная информация является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну.

Таким образом, получается, что «Львовтеплоэнерго» называет коммерческим заказ, изготовленный даже не за средства от операционной деятельности коммунального предприятия, а за деньги городского бюджета, поступающие в казну из карманов налогоплательщиков. Имеет ли право ЛКП скрывать такую информацию? Очевидно, что нет!

Можно предположить, что причиной такой закрытости данной информации является два фактора:

С одной стороны то, что тендер проведен с нарушением законодательства, что стало для открытия уголовного дела.

А второе – это то, что у экологов в требованиях к разработке ТЭО есть пункт о строительстве ТЭЦ, то есть, фактически, установки для сжигания мусора. Таким образом чиновники, вероятно, боятся, что будет обнаружена информация о подготовке проекта для строительства мусоросжигательного завода.

Окажется ли это правдой и сдержит слова Андрей Садовый узнаем вскоре.

Богдан Билан,

ИA ZIK

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