С «Территории террора» стартовал марафон писем украинским политзаключенным Кремля

Сегодня, 20 марта, во львовском музее «Территория террора» стартовал марафон написания писем политзаключенным Кремля.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Событие собрало несколько десятков человек, в основном молодых львовян, которым не безразлична судьба украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Письма имеют важное значение, ведь поддерживают боевой дух пленников Кремля и несут в себе простой месседж – дома их ждут. Плюс каждый лист доводит до сведения системе «правосудия» России, что об украинских политзаключенных помнят и следят за их судьбой.

Фото: ZIK

Директор музея «Территория Террора» Ольга Гончар рассказала о правилах написания таких писем.

«Несколько десятков украинцев на данный момент находятся в России в статусе политзаключенных. Мы хотим донести до общественности эти имена, чтобы львовяне помнили их и писали им письма. Письма – это тоже оружие против того режима, который сейчас в России. Основные правила написания писем очень просты: не говорить про политику, войну, агрессию. Это должны быть простые лаконичные слова – о погоде, хорошее настроение, свою историю, максимально нейтральные, но о неодолимой силе духа. Еще одна особенность – письма должны быть написаны на русском языке, иначе они не пройдут цензуру», – сообщила Ольга Гончар.

Фото: ZIK

Письма можно будет писать на протяжении месяца. На территории музея «Территория террора», Львовского органного зала, «Спутника» на Левандовке размещены ящики, куда можно эти письма занести. Далее, Благотворительный фонда «Родственники пленников Кремля» передаст эти письма непосредственно политзаключенным.

На событии также побывал и написал свое письмо бывший пленник Российской Федерации Юрий Яценко. Кроме этого, мероприятие посетили представители крымских татар, которые рассказали об отсутствии свободы слова на территории оккупированного Крыма.

Ознакомиться с имена украинских пленников Кремля можно здесь.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.