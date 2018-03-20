Роскомнадзор грозится заблокировать Telegram, если не получит коды доступа к перепискам

Роскомнадзор грозится заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей.

Уведомление о «необходимости выполнение обязанностей организатора распространения информации» опубликовано на сайте российского ведомства.

«Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставил в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принятых, переданных, которые доставляются и (или) обрабатываются, электронных сообщений», – говорится в извещении.

На выполнение требований мессенджер имеет 15 суток.

Telegram также предупредили, что в случае непредоставления информации доступ к его ресурсам будет ограничен.

В 2016 году в российский закон «О противодействии терроризму» были внесены изменения, которые предусматривали обязать «организаторов распространения информации» в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.

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