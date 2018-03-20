Рада ужесточила ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса

Народные депутаты ужесточили административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса, а также за контрабанду лесоматериалов.

За проект Закона о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов № 5495 во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 246 избранников.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целью его принятия является обеспечение сохранения лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейший его экспорт без таможенного контроля (контрабанда)».

Законопроектом предлагается КМУ разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий, а также порядка и способов их проведения.

Председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк напомнил о введении моратория на вывоз из Украины леса-кругляку и подчеркнул, что положительный результат был бы еще больший, если бы не было контрабанды, которая сегодня подтачивает государственную экономическую политику.

«Одна из ключевых новаций законопроекта о сохранении украинских лесов – это криминализация контрабанды леса-кругляка. Мы предлагаем: нарушаешь мораторий, незаконно лес вывозишь за границу – отправляйся в тюрьму на 3-7 лет, за рецидив – до 12 лет», – заявил нардеп и добавил, что законопроект вводит внутреннее потребление лесоматериалов для сохранения ресурса.

Народный депутат Украины Юрий Деревянко рассказал о «схемах», как в Украине обходят мораторий на вывоз леса-кругляка, в частности, документы оформляют, как на вывоз дров. Нардеп, рассказывая об альтернативном законопроекте, отметил, что внутренний годовой объем вырубки леса не должен превышать годового естественного прироста леса. Депутат призвал коллег-парламентариев поддержать любой из законопроектов.

Проект закона № 5495 во время голосования поддержали 246 народных депутатов.

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