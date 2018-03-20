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вторник, 20 марта, 2018, 19:29 Спорт
Президент Польши Анджей Дуда отменил поездку в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды (на фото) Кшиштоф Щерский заявил, что Дуда не поедет на футбольный чемпионат мира-2018 в Россию.

Президент Польщі відмовився від поїздки на ЧС-2018 в Росію

«Есть очень важная информация – накануне президент принял решение, что не будет принимать участия в качестве представителя Польши на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Пока речь идет о церемонии открытия турнира, за которой будем следить с какой-то другой страны. Изменится ли ситуация в случае успешного выступления нашей сборной? Мы просто держим кулаки за наших футболистов», – цитирует Кшиштофа Щерского ua-football.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Англия будет бойкотировать чемпионат мира в России, если усомнится в безопасности игроков. А вот сборная Исландии рассматривает вариант с полноценным бойкотом Мундиаля-2018.

 
Футбол ФИФАФутбол Чемпионат мира-2018Дуда
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