Президент Польши Анджей Дуда отменил поездку в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды (на фото) Кшиштоф Щерский заявил, что Дуда не поедет на футбольный чемпионат мира-2018 в Россию.

«Есть очень важная информация – накануне президент принял решение, что не будет принимать участия в качестве представителя Польши на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Пока речь идет о церемонии открытия турнира, за которой будем следить с какой-то другой страны. Изменится ли ситуация в случае успешного выступления нашей сборной? Мы просто держим кулаки за наших футболистов», – цитирует Кшиштофа Щерского ua-football.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Англия будет бойкотировать чемпионат мира в России, если усомнится в безопасности игроков. А вот сборная Исландии рассматривает вариант с полноценным бойкотом Мундиаля-2018.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.