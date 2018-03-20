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вторник, 20 марта, 2018, 16:46 Мир
Правительство Польши открещивается от обвинений Европейской комиссии. Польше грозят санкции

Польское правительство отвергло обвинения Европейской комиссии относительно нарушения Варшавой принципов верховенства права. Сегодня истек срок, отведенный Польше, на официальный ответ по этому вопросу. Соответствующее письмо будет передано в Брюссель.

Об этом сообщает Onet.pl.

«Европейская комиссия утверждает, что изменения, внесенные законы, реформирующие систему правосудия, являются угрозой независимости судебной власти в Польше, но не учитывает тот факт, что конституционность каких-либо изменений не была подорвана», – подчеркнуто в ответе польского правительства.

Напомним, 1 марта депутаты Европарламента приняли резолюцию о поддержке действий Европейской комиссии относительно запуска процедуры введения санкций против Польши из-за принятия парламентом страны законопроектов, представляющих угрозу для независимости судов в стране.
ПольшасанкцииЕвропейская комиссия
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2018-03-20 17:26:33